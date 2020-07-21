Ставрополь, , 12:32 — REGNUM Медики Ставропольского края, внесшие наибольший вклад в борьбу с COVID-19, получат награды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

Губернатор края Владимир Владимиров указал на необходимость поощрения врачей, работающих с пациентами с COVID-19. Наряду с финансовыми выплатами, он поручил представить лучших медиков к наградам.

«У нас есть врачи-герои, которые подолгу, по сотне смен, постоянно находятся в «красной зоне». Прошу подготовить ходатайства на награждение этих людей», — обратился губернатор к руководству главе краевого минздрава.

Напомним, в середине июня на одном из совещаний в правительстве Ставрополья губернатор Владимиров предложил на базе санаториев Кавказских Минеральных Вод обеспечить курортную реабилитацию медработников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Глава региона поручил минздраву и минтуризму края проработать этот вопрос.

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