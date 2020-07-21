Казань, , 12:27 — REGNUM В Татарии с начала года по поводу укусов клещей за медицинской помощью обратились 5525 человек, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Информирует об этом пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Заражения клещевым вирусным энцефалитом в республике пока не фиксировали. В 2020 году выявлено четыре случая клещевого боррелиоза (в 2019 году — 15 случаев за этот же период).

По данным надзорного органа, в регионе против клещевого вирусного энцефалита привиты 6,16 тыс. человек, противоклещевой иммуноглобулин получили 1403 человека, пострадавшие от укусов клещей. Инфицированность клещей, снятых с населения, вирусным энцефалитом составляет в текущем году 0,08%; 23% — иксодовым боррелиозом.

В текущем году противоклещевые обработки провели на площади 2293 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в апреле все общественные пространства Казани, в том числе парки и скверы, обработали от клещей и грызунов.

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