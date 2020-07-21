Джакарта, , 12:24 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили 89 869 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

Согласно официальным данным, в стране за сутки подтвердили 1655 новых случаев заражения и 81 случай смерти. В общей сложности за время пандемии в Индонезии скончались 4320 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, поставка вакцины в Индонезию, произведенной китайской компанией Sinovac, является частью сотрудничества с индонезийской компанией Bio Farma.

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