Златоуст, Челябинская область, , 12:23 — REGNUM В Златоусте Челябинской области идёт проверка по факту гибели местного жителя от удара молнии. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 26-летний гражданин пас скот. Идёт доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 20 июля. Молния попала в мужчину в поле. Отметим, за последнее время это уже второй случай гибели пастуха во время грозы.

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