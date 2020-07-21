Астрахань, , 12:12 — REGNUM В Астраханской области 21 июля подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 4280 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 726 человек. За весь период 3919 человек выздоровели и были выписаны, 41 человек скончался.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2535 человек, 11 тыс. 733 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,81.

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