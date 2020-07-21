Горно-Алтайск, , 12:12 — REGNUM Озеро Телецкое на Алтае, наряду с озером Байкал и Волгой вошло в указ президента Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Документ опубликован на сайте главы государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Водные объекты упоминают в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»

«Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озёра Байкал и Телецкое», — говорится в указе.

Добавим, что помимо «комфортной среды» в перечень национальных целей вошли сохранение населения, возможности для самореализации и развития талантов, достойный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Между тем, экологическое здоровье озера, считающегося жемчужиной Сибири стоит под вопросом из-за деятельности золотодобытчиков. Как сообщало ИА REGNUM, предприятия по добыче россыпного золота загрязняют мелкие речки и реки, что в конечном итоге бьёт по Телекому озеру.

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