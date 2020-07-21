Томск, , 12:10 — REGNUM За сутки в Томской области подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 июля в администрации региона.

67 человек — это работники Казанского нефтегазоконденсатного месторождения в Парабельском районе. Среди всех выявленных у 78 человек нет симптомов, у 11 пациентов — пневмония, у 26 — признаки ОРВИ.

Выздоровели 66 человек, общее число выздоровевших в регионе — 2034.

За сутки в Томской области скончался один пациент с коронавирусом. У него было тяжёлое течение полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, хронической болезнью почек, болезнями сердечно-сосудистой системы. Также пациент входил в группу риска по возрасту. За весь период в регионе скончались 27 пациентов с SARS-CoV-2.

Всего по состоянию на 21 июля в Томской области выявили 3608 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в Томской области коронавирус был выявлен у 3493 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявили 58 новых носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Томске разработали упражнения для перенесших COVID-19