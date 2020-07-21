Душанбе, , 12:06 — REGNUM Все иностранные студенты, которые из-за пандемии не смогли уехать на родину на время летних каникул, обеспечены всем необходимым, включая жильё и питание. Об этом 20 июля сообщил ректор Российско-Таджикского (славянского) университета Тохир Ходжазода.

Большинство сумевших покинуть пределы Таджикистана студентов — граждане Узбекистана. При этом, отметил ректор, граждане России и Туркмении вовсе не уезжали.

По данным ректора, сегодня в университете числятся 574 иностранных студента из 13 стран. В их числе Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Польша, Россия, США, Украина, Республика Корея, КНР, Туркмения и Монголия. Всего же по состоянию на 1 мая 2020 года в вузе обучались 6693 человека.