Кейптаун, , 12:11 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о росте числа случаев заражения коронавирусом в странах Африки к югу от Сахары. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление главы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

В соответствии с заявлением Майкла Райана, в Африке имеет место «продолжающееся ускорение передачи [коронавируса]».

Райан также отметил, что происходящее в ЮАР, где выявили самое большое число случаев заражения на континенте, «может, к сожалению, быть предвестником» и «прогнозом того, что произойдет в остальной Африке».

»ЮАР переживает очень, очень тяжелые времена, я думаю, что это действительно показатель того, с чем может столкнуться континент, если не будут приняты срочные меры для оказания дальнейшей поддержки», — сказал он.

По данным ВОЗ, за прошедшую неделю число случаев заражения вирусом в ЮАР увеличилось на 30%, в Кении — на 31%, на Мадагаскаре — на 50%, в Замбии — на 57% и в Намибии — на 69%.

По данным ВОЗ, к понедельнику, 20 июля, в Африке было зарегистрировано 597 223 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, включая 9 691 случаев с летальным исходом.