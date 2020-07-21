Тбилиси, , 12:03 — REGNUM Жителей двух сел Гардабанского района Грузии — Караджала и Каратакля — в массовом порядке протестируют на вероятность заражения коронавирусом. Соответствующее решение межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом принял после того, как в этих селах за последние два дня было выявлено 23 новых случая коронавируса. Причем в трех случаях установить источник заражения эпидемиологи пока не могут.

В правительстве Грузии не исключают введения в Гардабанском районе новых ограничительных мер и возможного закрытия нескольких сел, что будет зависеть от результатов тестирования.

За минувшие сутки в Грузии было выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом, и общее число заразившихся достигло 1049 человек. Из них 903 пациента выздоровели, 16 скончались.