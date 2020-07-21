Москва, , 12:04 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории России от COVID-19 и связанных с ним осложнений скончались 153 пациента. Об этом 21 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также сообщается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране от нового заболевания стало составлять 12 580.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в России было выявлено 5842 новых заразившихся коронавирусом и потому их общее число достигло 783 328.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране 562 384 человека вылечились от нового заболевания, 8782 из них выздоровели за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Москве исследования подтвердили 602 новых случая заражения коронавирусом.