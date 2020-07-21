Майкоп, , 12:08 — REGNUM Впервые почти за две недели в Адыгее за сутки зафиксировано более 20 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в республике выявлено 2411 носителей инфекции, сообщил 21 июля федеральный оперативный штаб.

За минувшие сутки в Адыгее диагноз COVID-19 подтвердился у 27 человек. В последний раз более 20 случаев заражения в республике было зафиксировано 7 июля. Спустя неделю, 14 июля, этот показатель упал до 16, после чего вновь началось его постепенное увеличение.

Выздоровели в Адыгее к настоящему времени 1930 человек, заразившиеся коронавирусом, 20 из них были выписаны из-под медицинского наблюдения накануне. Умерли в Адыгее 16 пациентов с подтвержденным COVID-19 — этот показатель остается неизменным с 16 июля.

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