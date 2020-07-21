Краснодар, , 11:54 — REGNUM Очередной ливень обрушился на Краснодар 21 июля, в результате подтопленными оказались улицы, приостановлено движение трамваев.

Как сообщается в официальном телеграм-канале администрации города, на 11:30 движение трамваев удалось восстановить, ограничено движение пока только в районе ул. Московской на участке от ул. Гомельской до ул. Солнечной.

«По состоянию на 10:30 в городе сложилась достаточно сложная ситуация. Движение транспорта ограничено по ул. Московской от ул. Гомельской до ул. Солнечной. Туда направлена откачивающая спецтехника. По ул. Переходной движение транспорта осуществляется, но движение трамваев пока ограничено. Мы продолжаем мониторить ситуацию по метеосводкам, которые поступают в оперативный штаб. Сил и средств в Краснодаре достаточно для устранения всех подтоплений. Мобилизованы все бригады, мы направляем их на особо сложные участки. Рассчитываю, что в ближайшее время движение возобновится на всех транспортных артериях города», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.

На улицах города воду откачивают 22 машины специализированной службы по содержанию ливневой канализации, 9 мотопомп муниципальной «Службы спасения», а также спецтехника МЧС России по Краснодарскому краю.

В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.