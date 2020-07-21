Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростовской области число выздоровевших после коронавирусной инфекции превысило 9 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 21 июля.

«За весь период в области выздоровели уже 9 тыс. 152 заболевших, в том числе за последние сутки — 226», — уточнили власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области общее число случаев заражения коронавирусом, по данным на утро 21 июля, составило 11 тыс. 657 человек. От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 187 человек. В настоящее время в стационарах находятся 773 пациента, состояние 48 из них врачи оценивают как тяжёлое.

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