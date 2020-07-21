Оренбург, , 11:47 — REGNUM В Оренбурге с ухудшением эпидобстановки, связанной с распространением коронавируса, отключили многие фонтаны. Как поясняет пресс-служба мэрии, на этот шаг город пошел по рекомендации Роспотребнадзора, сообщает vestirama.ru.

На сегодняшний день, в частности не работают популярные фонтаны в сквере у Дома советов и у здания администрации Южного округа на ул. Чкалова. В жару у фонтанов собирается много народа, дети используют фонтаны для купания. Между тем, фонтан в комплексе «Национальная деревня» продолжает функционировать.

В Управлении Роспотребнадзора по региону корреспонденту ИА REGNUM заявили, что не давали никаких рекомендаций по закрытию городских фонтанов. Как выяснилось, решение об отключении фонтана на ул. Чкалова принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

Напомним, по данным Роспотребнадзора. В регионе активно циркулирует возбудитель COVID-19. За сутки (на 21 июля) подтверждено 114 новых случаев заражения. С начала пандемии выявлено 5 815 носителей SARS-CoV-2.

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