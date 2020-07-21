Ташкент, , 11:45 — REGNUM Правительство Узбекистана выделило 1,5 млрд сумов ($147 тыс.) на ремонт насосных станций на водохранилище «Бахри Точик» в Таджикистане, сообщили в пресс-службе узбекистанскго министерства воды.

Отмечается, что ресурсы таджикистанского водохранилища будут задействованы для полива сельскохозяйственных посевов в Сырдарьинской, Джиззахской областях, а также в Бекабадском районе Ташкентской области.

Для забора воды в Таджикистан будет доставлено пять насосных агрегатов мощностью 500 литров в секунду, а также 20 различных насосов. Материально-технические ресурсы будут безвозмездно переданы Таджикистану.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк планируется выделить Узбекистану кредит в размере $239 млн для развития сети водоснабжения. Планируется, что более 500 тыс. человек в трех регионах республики получат доступ к качественной питьевой воде.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан получит кредит на обновление системы водоснабжения