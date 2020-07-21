Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В Ростовской области с 20 июля возобновлена работа государственных музеев и учреждений культуры. Соответствующий документ донской губернатор Василий Голубев подписал 17 июля, передаёт ИА REGNUM.

«Выставочная деятельность возобновляется с 20 июля при соблюдении ряда требований Роспотребнадзора. В частности, при использовании работниками и посетителями средств индивидуальной защиты, сохранении социальной дистанции 1,5 метра, маршрутизации, которая исключает встречные потоки посетителей, организации раздельных входов и выходов, как в зданиях, так и внутри помещений», — отметил глава региона.

Наряду с этим возобновили деятельность клубы, формирования самодеятельного народного творчества. Поисковые лагеря и экспедиции могут продолжить деятельность при использовании мер защиты и без посещения лесов. Также возобновлена работа всех объектов розничной торговли непродовольственными товарами.

Однако особое внимание уделено чёткому соблюдению санитарных требований.

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