Орел, 21 июля 2020, 11:44 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Орловской области, данные 21 июля опубликованы федеральным оперативным штабом.
За сутки подтверждена смерть одного пациента с коронавирусом, ещё70 пациентов были выписаны с выздоровлением.
Всего с 24 марта в Орловской области подтверждено заражение 5378 человек, 3950 пациентов выздоровели, 78 скончались. По данным пресс-службы облправительства, на данный момент под наблюдением медиков остаются 1350 носителей коронавируса.