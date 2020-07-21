Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM В состав ВМФ РФ введен первый фрегат проекта 22 350 серийного производства «Адмирал Касатонов», на котором 21 июля поднят Андреевский флаг. Об этом 21 июля рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало, его слова приводит РИА Новости.

«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22 350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — заявил он.

Также Дыгало рассказал, что церемония введения корабля в состав флота с подъемом на нем Андреевского флага прошла на рейде Невы, куда «Адмирал Касатонов» пришел, чтобы участвовать в главном военно-морском параде.

При этом фрегат должен был войти в состав ВМФ РФ ещё в минувшем году, однако эта передача откладывалась и прошлом году его испытания затянулись из-за шторма в Баренцевом море. Кроме того, одной из причин проведения торжественной церемонии 21 июля стал тот факт, что в этот день исполняется 110 лет со дня рождения адмирала флота Владимира Касатонова, имя которого носит фрегат.

Отметим, фрегат «Адмирал флота Касатонов» является российским многоцелевым фрегатом с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны проекта 22 350, и в том числе он вооружен новейшими ракетными комплексами «Оникс» и «Циркон».