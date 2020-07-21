Махачкала, , 11:48 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по данным на 10:45 21 июля достигло 8860, сообщил федеральный оперативный штаб. За прошедшие сутки в республике, как и днем ранее, выявлен 41 носитель инфекции.

С 6 июля в Дагестане ежесуточно фиксируется менее 50 случаев заражения коронавирусом. На этом фоне республика в настоящее время готовится к переходу со второго на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

Накануне в Дагестане из-под медицинского наблюдения были выписаны 84 пациента с ранее выявленным COVID-19. Всего в республике болезнь победили 7638 человек, или около 86,2% заразившихся. При этом умерли в регионе уже 428 пациентов с коронавирусом — это четвертый показатель среди субъектов РФ.