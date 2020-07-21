Волгоград, , 11:40 — REGNUM Пациент с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Урюпинском районе Волгоградской области, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе. Мужчине было 66 лет.

Житель Урюпинского района был выявлен по контакту с заразившимся коронавирусной инфекцией. Его госпитализировали в центральную районную больницу, где был диагностирован коронавирус с двусторонней пневмонией. У пациента имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и заболевания органов дыхания.

Это 54-й летальный исход, зарегистрированный в Волгоградской области с начала пандемии.