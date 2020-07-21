Севастополь, , 11:34 — REGNUM Ни одного нового случая заражения коронавирусом не выявили в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 21 июля в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 21 июля новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано. После выздоровления выписан ещё один человек», — сообщили в пресс-службе.

Всего в Севастополе с 27 марта подтверждено 305 случаев заражения коронавирусом, 240 пациентов выздоровели, шестеро скончались. На лечении в стационарах остаются 50 пациентов. Также 261 человек с подозрением на заражение находится в больницах под наблюдением.