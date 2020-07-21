Грозный, , 11:33 — REGNUM В Чечне, несмотря на ежедневное увеличение количества выздоровевших от COVID-19, число выписанных составляет пока 67%. Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией пока пусть ненамного, но превышает число выздоровевших пациентов.

Так, по данным на 21 июля, предоставленным федеральным оперативным штабом, за минувшие сутки выздоровело пять человек, выявлено новых пациентов с COVID-19 10 человек.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 1937, в то время как смогли справиться с болезнью за все время 1312 пациентов. Не изменилось за сутки число скончавшихся от опасной болезни — 30.