Оренбург, , 11:33 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 21 июля, скончались двое пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 36 летальных исходов пациентов, причиной смерти которых стал COVID-19.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 5 815 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4 213 пациента.

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