Тбилиси, , 11:33 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было выявлено 10 новых случаев коронавируса, и общее число зараженных достигло 1049 человек. Тенденция относительно резкого для Грузии за последний месяц роста заразившихся коронавирусом граждан отмечается последние 4 дня. В субботу прирост составил 8 человек, в воскресенье — 10, в понедельник — 11, а во вторник, 21 июля — 10 человек.

Выписались из больниц за последние сутки 3 пациента, и общее число вылечившихся составляет 903 человека.

16 человек скончались, в том числе последний летальный исход был зафиксирован 20 июля. В режиме карантина содержатся 5534 человека, в стационаре под наблюдением остаются 267 пациентов.

В графе заразившихся за рубежом и доставленных на лечение в Грузию числится 41 человек, 38 из которых — военнослужащие, выполнявшие миротворческую миссию в Афганистане.