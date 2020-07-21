Москва, , 11:30 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 5842 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 783 328.

Кроме этого, указывается, что за это же время в стране от COVID-19 умерли 153 пациента и потому суммарное количество летальных исходов 12 580.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в России 562 348 человек вылечились от нового заболевания, 8782 из которых — за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 270 тысяч человек в настоящее время остаются на территории России под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.