Уфа, , 11:31 — REGNUM Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 11 учеников аннулированы в Башкирии. Об этом 21 июля сообщил министр образования республики Айбулат Хажин на пресс-конференции.

По его словам, один учащийся взял с собой на экзамен мобильный телефон, а десять школьников использовали на экзамене шпаргалки. В настоящее время идет служебное расследование и каждый случай очень подробно разбирается.

Айбулат Хажин подчеркнул, что в 2020 году фиксируется снижение нарушений при проведении единого государственного экзамена. При этом растет сознательность школьников.

Отмечается, что в текущем году организатор нарушил порядок проведения итоговой аттестации. В уфимской школе организатор взял с собой в помещение мобильный телефон. Его вывели из аудитории и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Айбулат Хажин также отметил, что родители и выпускники жаловались на температурный режим. Кроме этого жалобы поступали на сложность заданий по химии.

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