Тверь, , 11:28 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.

В регионе за прошедшие сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. В то же время шесть пациентов выписаны с выздоровлением.

Всего в Тверской области с 17 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4312 человек, из них 3742 выписаны с выздоровлением, 120 человек скончались.