Москва, 21 июля 2020, 11:27 — REGNUM Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» лишилась лицензии на добровольное личное страхование и добровольное имущественное страхование, сообщили 21 июля в пресс-службе Центробанка России.
Лицензии отозваны в связи с отказом компании от деятельности. Банк России также отозвал аналогичные лицензии у ООО «Компания промышленно-торгового страхования».
Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Госудма приняла в первом чтении законопроект, который наделяет Центробанк правом осуществлять мероприятия по оздоровлению страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.
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