Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки увеличилась нагрузка на стационары, работа которых направлена на лечение пациентов с COVID-19. Если днём ранее коечный фонд на Дону был заполнен на 33,6%, то на утро 21 июля загрузка составляет 34,8%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В настоящее время в госпиталях лечатся 773 пациента, получившие положительный результат теста на коронавирус. Из них 48 человек находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Кроме того, возросло число жителей Ростовской области, взятых под медицинское наблюдение. В настоящее время под врачебным контролем находятся 6 тыс. 249 человек.

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