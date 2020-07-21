Оренбург, , 11:26 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 21 июля, референс-центр подтвердил 114 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, на территории региона активно циркулирует возбудитель COVID-19. В местах массового скопления населению следует использовать перчатки, соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 5 815 носителей SARS-CoV-2. От болезни оправились 4 123 пациентов. От коронавирусной инфекции скончались 36 пациентов.

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