Москва, , 11:31 — REGNUM Московские школьники завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на 54-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом 21 июля сообщается на официальной странице департамента образования и науки столицы.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что сборная России состояла из десяти учеников из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Челябинской, Новосибирской, Вологодской и Омской областей. Всего сборная смогла завоевать восемь золотых наград и две серебряные. Участниками олимпиады стали 130 школьников из 27 стран мира.

Помимо этого, два золотых медалиста из Москвы — Василиса Кислицына из школы № 218 и Евгений Епифанов из школы № 1589 — примут участие в Международной химической олимпиаде, которая запланирована на 25 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса