Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге обнаружили 189 носителей коронавируса. Об этом 21 июля сообщает оперативный штаб.

В Северной столице за время пандемии всего выявили 29 730 случаев заражения. Второй день подряд в городе фиксируют прирост меньше 200 зараженных за сутки.

Выздоровели от COVID-19 за время пандемии 22 518 человек, из них 93 — за последние 24 часа.

В России за сутки нашли ещё 5 842 носителя вируса в 81 регионе страны, их общее число достигло 783 328 человек.