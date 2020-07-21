Псков, , 11:25 — REGNUM В Псковской области продолжает отмечаться рост числа выздоровевших — 68 человек, в то время как выявленных заболевших — 17. При этом за прошедшую неделю зарегистрировано всего 80 заболеваний пневмонией, что в 4,6 раз меньше показателей начала июня. Об этом 21 июля сообщил глава региона Михаил Ведерников.

По словам губернатора, в регионе эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться. На данный момент проведено 58 548 исследований, что на 533 больше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в области подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 3454. Выздоровело — 216, умерло — 46.

«Регион продолжает уверенно двигаться в направлении третьего этапа снятия ограничений», — отметил глава области.

Читайте ранее в этом сюжете: На Псковщине выявили 19 носителей коронавируса