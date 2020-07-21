Майкоп, , 11:34 — REGNUM Ливни с грозой и градом обрушатся на Адыгею 21 июля. Ветер местами усилится до 20 м/с, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС по республике со ссылкой на Северо-Кавказское управление Гидрометцентра.

«В период с 06:00 часов и до конца суток 21 июля местами на территории Республики Адыгея ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — сказано в сообщении.

Отмечается, что непогода может вызвать подтопление пониженных участков местности, нарушения работы дорожных и коммунальных служб, затруднение в работе всех видов транспорта, повреждение кровли и остекления зданий. Также возможны аварийные отключения света, повал деревьев и гибель сельхозкультур.

Читайте также: Ливни подтопили около 100 придомовых участков в одном из поселков Адыгеи