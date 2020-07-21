Пермь, , 11:17 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 июля, скончались пять пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, COVID-19 стал причиной смерти трех пациентов. Еще двое умерли от сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в COVID-центрах региона зафиксировано 198 летальных исходов: 116 пациентов скончались от коронавирусной инфекции, еще 82 пациента — от сопутствующих заболеваний.

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