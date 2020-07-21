Красноярск, , 11:17 — REGNUM За сутки в Красноярском крае подтвердили 127 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 июля в региональном оперштабе.

За всё время в регионе коронавирус выявлен у 11 655 человек. 9118 уже вылечились (+431 за сутки).

За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 16 пациентов с коронавирусом, за всё время — 276.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения регистрировались во всех территориях края.

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