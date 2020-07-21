Джакарта, , 11:15 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что число землетрясений в стране с каждым годом продолжает расти, сообщает Detik.

По данным агентства, с 2018 года сейсмическая активность возросла до 11 тысяч раз в год.

Если посмотреть на активность землетрясений до 2016 года, среднее число землетрясений в Индонезии равнялось 4000−5000 раз в год, а затем увеличилось до 7000 в год.

«В Индонезии действительно наблюдается всплеск сейсмических явлений. В 2019 году зафиксировано выше 11 тысяч землетрясений, а в 2020 году это число также превысило 11 тысяч», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло на островах Ару в индонезийской провинции Малуку.

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