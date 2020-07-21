Курган, , 11:13 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основные очаги заражения находятся на этот раз в районах Зауралья, а не в Кургане и Шадринске.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 21 июля выявлено 1894 случая заражения SARS-CoV-2. Данные о выздоровевших и скончавшихся штаб не предоставляет.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 21 июля от коронавирусной инфекции излечились 917 жителей Курганской области, трое с COVID-19 скончались.