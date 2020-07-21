Пермь, , 11:12 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 21 июля, подтверждено 73 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах на лечении находятся 33 пациента, в амбулаторных условиях под наблюдением медиков — 40 человек. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 пятеро детей, 31 мужчина и 37 женщин.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,7%, а коэффициент распространения болезни — 1,03 (на 20 июля — 1,2).

С начала пандемии в регионе выявлено 5 142 носителя SARS-CoV-2. От болезни оправились 4 023 пациента. Продолжают получать лечение 933 пациента. Скончались 198 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим