Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 21 июля.

Так, за сутки двое мужчин (65 лет и 71 год), а также две женщины (73 года и 90 лет). Все пациенты, умершие от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, страдали хроническими заболеваниями.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 187 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили ещё 123 носителя коронавируса