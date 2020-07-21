Москва, , 11:13 — REGNUM Международный опыт показывает, что большое количество мусоросжигательных заводов имеет негативные последствия для страны. Об этом 21 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Любые вопросы мусоропереработки приводят к необходимости сортировки отходов, а с этим у нас огромные проблемы. Опыт Финляндии показывает, что обилие мусоросжигательных заводов приводит к закупкам мусора из-за рубежа, а также тормозит развитие переработки и сортировки», — сказал Манкевич.

В итоге производители продуктов питания и непродовольственных товаров намеренно используют не самую экологическую упаковку только для того, чтобы загрузить мощности мусоросжигательных заводов, отметил эксперт.

«Решение мусорной проблемы требует комплексного подхода: мало просто построить заводы, нужно добиться того, чтобы люди самостоятельно сортировали свои отходы, только в таком случае эта работа будет эффективной и не станет профанацией для галочки», — заявил Манкевич.