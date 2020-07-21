Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 44 новых носителя SARS-CoV-2, еще 16 человек выздоровели и один пациент умер. Об этом 21 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе заболело COVID-19 5449 человек, 4371 выздоровело, 47 умерло.

В целом регион находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

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