Тула, , 11:09 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе. Новые носители коронавируса выявлены в Туле и в десяти районах области.

«44 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Тульской области с 19 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 7977 человек, 6521 из них выписан с выздоровлением, скончался 191 пациент с COVID-19.

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