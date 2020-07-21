Москва, , 11:12 — REGNUM В заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина относительно борьбы со свалками не хватает конкретики. Об этом 21 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Не первый раз от премьер-министра выходят действительно хорошие инициативы, однако практически они ничем не подкреплены и никакой конкретики тоже нет. Деньги будут выделены Северной Осетии, Татарстану, Тверской, Липецкой, Тульской, Нижегородской областям. Мишустин напомнил, что такая же работа идет и в Московской области, где к рекультивации готовят четыре мусорных полигона», — сказал собеседник.

Эксперт отметил, что губернаторам было предложено предоставить схемы, по которым будет осуществляться утилизация мусора. Однако по факту утилизация имеет два пути: переработка и сжигание, а также захоронение мусорных отходов. Чтобы построить мусоросжигательный завод, требуется как минимум 100 млн рублей, однако такие производства вредят и без того неидеальной экологии России, отметил он.

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