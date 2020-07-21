Пенза, , 11:26 — REGNUM В Пензенской области по данным на 21 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 6068 человек. За сутки выявили еще 40 положительных тестов на SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5293 человека, за сутки — 24 пациента. Скончались 74 пензенца, за сутки — еще один человек. Очередной жертвой коронавируса стала 86-летняя женщина, имевшая несколько сопутствующих заболеваний. Информацию о новом смертельном случае разместила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из китайской провинции Ганьсу в Пензу отправили партию гуманитарной помощи. В состав второй партии гуманитарной помощи из Китая вошли более 16 тыс. медицинских масок, три тысячи пар хирургических перчаток, 100 штук медицинских защитных очков.

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