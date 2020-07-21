Каир, , 11:06 — REGNUM По меньшей мере 14 заключенных умерли, предположительно, от осложнений COVID-19 на фоне плохо отслеживаемых вспышек коронавируса в египетских исправительных учреждениях. Об этом передает Daily Nation со ссылкой на доклад правозащитной организации Human Rights Watch.

«По меньшей мере 14 заключенных и задержанных умерли, скорее всего, от осложнений COVID-19, в 10 следственных изоляторах, по состоянию на 15 июля», — говорится в докладе.

По информации журналистов издания, доклад основан на свидетельских показаниях, просочившихся в письмах из тюрем и отчетах местных правозащитных групп.

«В тюрьмах отсутствует необходимое медицинское обслуживание, и практически нет доступа к тестированию на вирус или скринингу симптомов», — сообщили правозащитники.

Напомним, что в Египте с февраля освободили около 13 000 заключенных, чего, по мнению правозащитников, было «недостаточно для облегчения переполненности тюрем». Они настоятельно призвали власти обеспечить «надлежащую медицинскую помощь» в тюрьмах и ускорить освобождение заключенных.

«Администрации тюрем, по-видимому, не предприняли никаких мер по отслеживанию контактов и мало что сделали для изоляции заключенных, у которых проявляются симптомы», — отмечается в докладе.

Надзиратели по меньшей мере в трех тюрьмах отказались разрешить заключенным носить маски, заявили правозащитники.