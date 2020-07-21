Краснодар, , 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе. Среди заразившихся — 12 детей, младшему из которых три года, старшему — 16 лет.

«В краевой столице заболели 49 человек, в Сочи и Туапсинском районе — по пять. Трое заболевших в Армавире, по два — в Кавказском, Крымском, Северском, Белореченском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего за период пандемии в регионе с 12 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 7340 человек, выписаны с выздоровлением 6252 из них. 98 пациентов спасти не удалось. В больницах региона в тяжёлом состоянии находятся 19 человек, в том числе 18 подключены к аппаратам ИВЛ, один пациент находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации.