Очёр, Пермский край, , 10:55 — REGNUM В Пермском крае на скамье подсудимых вскоре окажется 46-летний мужчина, который обвиняется в истязании двух своих пасынков, сообщает СУ СКР по региону.

Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по трем статьям УК РФ (за истязание двух несовершеннолетних; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего; незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего).

По данным следствия, в 2019 году мужчина систематически наносил побои сыновьям своей сожительницы. Установлен факт, когда одному ребенку отчим умышленно сильно вывернул руку, причинив закрытый перелом. Кроме того, одного мальчика мужчина запирал в подвале на длительное время.

В настоящее время дети изъяты из семьи и переданы в соцучреждение. Мать ограничена в родительских правах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье супружеская пара осуждена за истязание детей