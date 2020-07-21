Москва, , 10:52 — REGNUM Жители России пожилого возраста, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции оказались в группе риска, могут получить финансовую помощь от государства по аналогии с программой поддержки российских семей с детьми. С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

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Письмо с предложением ввести новую меру поддержки направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение.

В письме отмечается, что пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на материальное обеспечение ряда слоёв населения. В частности, затраты пенсионеров только на лекарственные препараты в среднем выросли на 4 тыс. рублей. При этом у многих пожилых людей кроме пенсии нет других дополнительных доходов.

«В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», — отмечается в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны. В конце июня глава государства предложил осуществить аналогичные выплаты с 1 июля.

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В России практически завершены дополнительные выплаты на детей, объявленные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, на сегодняшний день Минфин РФ перевёл российским семьям 555 млрд рублей. Об этом 15 июля сообщили в федеральном ведомстве.

По состоянию на начало июля 2020 года на счета граждан РФ уже поступило 555 млрд рублей единовременных выплат на детей, что составляет 99% всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей.

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